ГУР сообщило о накоплении в России 6200 дронов-камикадзе

Ударный беспилотник. Фото: российские СМИ

По данным украинской военной разведки, по состоянию на август 2026 года Россия уже накопила около 6,2 тысячи ударных дронов "Герань" различных версий. Впрочем, производственные ограничения пока не позволяют противнику поддерживать постоянно высокую интенсивность их запусков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Мілітарний".

Россия накапливает дроны для атак на Украину

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на август 2026 года на вооружении РФ находится примерно 6,2 тысячи беспилотников-камикадзе «Герань», выпущенных в различных версиях. Вражеские силы накапливают эти аппараты исключительно для проведения масштабных комбинированных ударов по украинским территориям.

В ведомстве пояснили, что из-за ограниченных темпов производства Кремль пока не способен поддерживать стабильно высокую интенсивность запусков в течение длительного времени, что и вынуждает его заранее формировать большие запасы.

Когда россияне накапливают значительное количество техники, самые масштабные одновременные налеты могут охватывать от 600 до 1000 беспилотников. В периоды между такими массированными волнами количество запущенных за один раз аппаратов обычно составляет от 150 до 200 единиц, тогда как в пиковые дни обычных атак этот показатель достигает примерно 300 штук. В то же время, как отметили военные, местами был зафиксирован резкий рост активности: например, в сутки с 13 по 14 мая оккупанты запустили около 1600 БПЛА различных типов.

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Ранее уже фиксировались новые рекорды по количеству задействованных дронов, когда месячные показатели достигали 6000–6500 единиц. Аналогичный объем — более 6000 запусков в месяц — фиксировался и в июле 2025 года.

Подобные паузы дают украинской противовоздушной обороне дополнительное время для подготовки к отражению новых масштабных налетов. Помимо дронов, российские войска также массово применяют управляемые авиационные бомбы.

"С учётом того, что производство врагом дронов типа "Герань-4" и "Герань-5" составляет около 3 тысяч единиц в месяц, не считая версии "Герань-2", Россия пока что не способна осуществлять высокоинтенсивные запуски в течение всего месяца", — сообщили военные.

Вместе с тем, как сообщали Новини.LIVE, Россия активизировала разработку реактивных беспилотников, которые по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам. Таким образом российские вооруженные силы рассчитывают более эффективно пробивать и изнурять систему украинской противовоздушной обороны.

Известно, что российский оборонпром способен ежемесячно выпускать до 80 единиц новых ракет S8000 "Бандероль", разработанных предприятием "Кронштадт". В качестве основной площадки для запусков этого вооружения захватчики обычно выбирают территории временно оккупированного Крыма.

По данным Вадима Скибицкого, по состоянию на 3 августа военно-промышленный комплекс РФ уже полностью выполнил годовую задачу по выпуску противокорабельных ракет "Оникс" и "Циркон".

Недавно украинское военное командование приняло решение скрыть от общественности точную статистику о количестве задействованных вражеских ракет во время массированных обстрелов. Как отмечают в издании Bloomberg, такая корректировка формата официальных сводок является вынужденной мерой для повышения уровня безопасности.