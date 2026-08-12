Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ГУР: РФ може виготовляти до 80 "Бандеролів" на місяць

ГУР: РФ може виготовляти до 80 "Бандеролів" на місяць

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 08:49
ГУР розкрило обсяги виробництва ракет Бандероль у Росії щомісяця
Рятувальник з уламком дрона. Фото: ДСНС

Росія спроможна виготовляти до 80 ракет S8000 "Бандероль" щомісяця. Озброєння спроєктувало та виготовило акціонерне товариство "Кронштадт". Зазвичай Москва запускає їх з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило ГУР у запиті "Мілітарному", передає Новини.LIVE.

Виготовлення Росією "Бандеролів"

Ракета здатна розвивати максимальну швидкість у діапазоні 620–650 км/год, тоді як її крейсерська швидкість становить 520–560 км/год.

Оснащення "Бандеролі" включає осколково-фугасну бойову частину типу ОФБЧ-150 загальною вагою 114,3 кг. З цієї маси майже 49,5 кг припадає на вибухову речовину.

Через порівняно обмежену дальність ураження (близько 500 км) російські окупанти найчастіше запускають ці ракети з Криму. Противник зазвичай націлює їх на Одеську область

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на військового аналітика Defense Express Бориса Гулкевича, Росія може збільшити кількість застосувань "Бандеролів" проти України, оскільки їх виробництво є відносно недорогим. 

Раніше авіаційний експерт Валерій Романенко повідомив, що "Бандероль" коштує в декілька разів менше за звичні дефіцитні снаряди, але є й серйозні технічні недоліки.

війна ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації