ГУР розкрило обсяги виробництва ракет Бандероль у Росії щомісяця

Рятувальник з уламком дрона. Фото: ДСНС

Росія спроможна виготовляти до 80 ракет S8000 "Бандероль" щомісяця. Озброєння спроєктувало та виготовило акціонерне товариство "Кронштадт". Зазвичай Москва запускає їх з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило ГУР у запиті "Мілітарному", передає Новини.LIVE.

Виготовлення Росією "Бандеролів"

Ракета здатна розвивати максимальну швидкість у діапазоні 620–650 км/год, тоді як її крейсерська швидкість становить 520–560 км/год.

Оснащення "Бандеролі" включає осколково-фугасну бойову частину типу ОФБЧ-150 загальною вагою 114,3 кг. З цієї маси майже 49,5 кг припадає на вибухову речовину.

Через порівняно обмежену дальність ураження (близько 500 км) російські окупанти найчастіше запускають ці ракети з Криму. Противник зазвичай націлює їх на Одеську область.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на військового аналітика Defense Express Бориса Гулкевича, Росія може збільшити кількість застосувань "Бандеролів" проти України, оскільки їх виробництво є відносно недорогим.

Раніше авіаційний експерт Валерій Романенко повідомив, що "Бандероль" коштує в декілька разів менше за звичні дефіцитні снаряди, але є й серйозні технічні недоліки.