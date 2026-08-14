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Головна Новини дня Росіяни використовують нову тактику для фіксації руху транспорту

Росіяни використовують нову тактику для фіксації руху транспорту

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 21:59
Росіяни використовують нову тактику для фіксації руху транспорту
Російські військові. Фото: ілюстративне росЗМІ

Ворог застосовує нову тактику спостереження. Російські дрони-"ждуни" ховаються поза полем зору водія та використовують мікрофон, щоб фіксувати проїзд транспорту. Так окупанти можуть виявляти рух техніки та передавати отриману інформацію для подальшого планування ударів.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Як працює нова тактика ворога

За наявною інформацією, "ждуни" можуть перебувати у місцях, де їх складно помітити з дороги, та вести приховане спостереження за транспортом.

Використання мікрофона дозволяє фіксувати момент проїзду автомобілів та, ймовірно, збирати інформацію про рух транспорту.

Водіям варто бути уважними під час пересування та звертати увагу на підозрілих людей або предмети поблизу дороги. У разі виявлення можливої діяльності ворожих агентів слід повідомити відповідні служби.

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Що таке дрони-"ждуни"

Дрони-"ждуни" — це тактичні FPV-безпілотники або боєприпаси, які окупанти ховають у засідках (уздовж доріг, у посадках чи за дворами) поза полем зору для несподіваної атаки на транспорт і піхоту. Вони можуть перебувати в режимі очікування понад добу, активуючись за допомогою мікрофона при появі звуку двигуна або через інші датчики.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних дронів "Герань" різних версій. За даними української воєнної розвідки, РФ формує запаси для масштабних комбінованих ударів, оскільки виробничі можливості не дозволяють їй постійно підтримувати високу інтенсивність запусків.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час нічної атаки росіяни запустили по Україні 133 безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила 111 ворожих БпЛА, серед яких були ударні дрони типу Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також "Гербери" та "Пародії".

російські війська ЗСУ Міністерство оборони FPV-дрони
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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