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Головна Новини дня В ГУР розповіли про російський аналог Starlink на полі бою

В ГУР розповіли про російський аналог Starlink на полі бою

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 10:32
В ГУР розповіли про російський аналог Starlink на полі бою
Російський солдат з дроном. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська Федерація почала запуск власної супутникової мережі для забезпечення своїх військ безперебійним швидкісним зв'язком на лінії фронту. Це створюється з метою повністю замінити закордонні технології, доступи до яких для росіян заблоковані. Без них армія РФ демонструє низьку ефективність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю заступника начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скібіцького виданню РБК-Україна.

Росія прискорює темпи

Наразі російські військові намагаються якомога швидше наповнити навколоземний простір новими військовими супутниками.

"Москва впроваджує "Рассвєт", це фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалось їхніми планами. Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників, далі запускатимуть інші, щоби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році", — заявив Вадим Скібіцький.

Але на даному етапі нова російська розробка ще не може працювати у безперервному режимі через малу кількість діючих передавачів у небі.

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"Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Колі росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink. І вже йде дискусія, як з цим боротись", — підкреслив Скібіцький.

Як писали Новини.LIVE раніше, на початку цього року Міністерство оборони України заявило про пошук рішення стосовно проблеми використання Starlink на російських безпілотниках. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що відтепер українцям потрібно верифікувати термінали. Він наголосив, що неверифіковані Starlink, які використовують росіяни, буде відключено.

Водночас американський мільярдер Ілон Маск зазначив, що заходи для припинення несанкціонованого використання Starlink РФ спрацювали. Пізніше у військах заявили, що такі зміни знизили ефективність ворожих ударів до 40%.

Starlink війна в Україні ГУР
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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