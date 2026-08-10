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В ГУР рассказали о российском аналоге Starlink на поле боя

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 10:32
В ГУР рассказали о российском аналоге Starlink на поле боя
Российский солдат с дроном. Иллюстративное фото: российские СМИ

Российская Федерация приступила к запуску собственной спутниковой сети для обеспечения своих войск бесперебойной высокоскоростной связью на линии фронта. Это делается с целью полностью заменить зарубежные технологии, доступ к которым для россиян заблокирован. Без них армия РФ демонстрирует низкую эффективность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью заместителя начальника ГУР Минобороны, генерал-майора Вадима Скибицкого изданию РБК-Украина.

Россия ускоряет темпы

В настоящее время российские военные пытаются как можно быстрее наполнить околоземное пространство новыми военными спутниками.

"Москва внедряет "Рассвет", это фактически российский аналог системы Starlink. И они начали её запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами. В марте 2026 года Россия уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников, далее будут запускать другие, чтобы создать группировку общей численностью 292 спутника в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году", — заявил Вадим Скибицкий.

Но на данном этапе новая российская разработка ещё не может работать в непрерывном режиме из-за небольшого количества действующих передатчиков в небе.

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"Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник пролетает над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников — эта система будет работать как Starlink. И уже идет дискуссия, как с этим бороться", — подчеркнул Скибицкий.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в начале этого года Министерство обороны Украины заявило о поиске решения проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что отныне украинцам необходимо верифицировать терминалы. Он подчеркнул, что неверифицированные терминалы Starlink, которые используют россияне, будут отключены.

В то же время американский миллиардер Илон Маск отметил, что меры по пресечению несанкционированного использования Starlink РФ сработали. Позже в вооруженных силах заявили, что такие изменения снизили эффективность вражеских ударов до 40%.

Starlink война в Украине ГУР
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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