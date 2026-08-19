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Главная Новости дня "АТЕШ" лишил связи подразделения РФ в Курской области

"АТЕШ" лишил связи подразделения РФ в Курской области

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Дата публикации 19 августа 2026 10:43
АТЕШ нанес удар по коммуникациям 83-й бригады РФ в Курской области
Поджог. Фото: Freepik

Партизанское движение «АТЕШ» провело успешную диверсию в Курской области, уничтожив три российских вышки связи. В результате был нарушен закрытый обмен данными между командными пунктами России, что существенно ударило по координации 83-й десантно-штурмовой бригады и 1443-го мотострелкового полка российских войск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет партизан "АТЕШ".

Партизаны "АТЕШ" повредили вышки связи в Курской области

Российские военные на Курском направлении столкнулись с масштабными проблемами в координации своих действий на фронте. Причиной стала успешная операция агентов подпольного движения "АТЕШ". Партизанам удалось вывести из строя сразу три вышки связи, которые располагались недалеко от населенных пунктов Свердликово, Малая Локня и Дарьино.

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Места поджогов вышек связи. Фото: АТЕШ

Именно эти вышки играли ключевую роль в обеспечении закрытых каналов для передачи данных и связывали между собой командные пункты группировок РФ на этом участке.

Из-за отсутствия стабильной связи передача приказов и обмен оперативной информацией испытали критические сбои. Наихудшая ситуация со связью сложилась между 1443-м мотострелковым полком и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой российской армии. Из-за отсутствия связи координация их совместных действий практически остановилась. Кроме того, они утратили возможность быстро и адекватно реагировать на изменение боевой обстановки, общий темп их операций значительно снизился.

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Между тем российское командование пытается как можно быстрее найти временные решения для восстановления утраченного управления.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что российские войска применяют обновленную тактику ведения разведки с помощью замаскированных беспилотников, работающих в режиме «ожидания». Эти аппараты акустически фиксируют перемещение автотранспорта, после чего передают координаты для наведения и корректировки последующих огневых ударов.

В то же время российская армия сосредотачивает наступательный потенциал на Добропольском и Константиновском направлениях с целью выхода к Славянско-Краматорской агломерации. По замыслу российского командования, объединение этих векторов атаки должно создать плацдарм для масштабного охвата украинских оборонительных узлов с тыла и южного фланга.

российские войска поджог партизаны АТЕШ Курская область армия РФ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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