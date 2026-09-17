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Главная Новости дня Зеленский назвал потери авиации РФ на аэродроме в Ростове

Зеленский назвал потери авиации РФ на аэродроме в Ростове

Ua ru
17 сентября 2026 11:29
Удар по аэродрому в Ростове и Ярославскому НПЗ: заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинские спецслужбы провели успешные атаки на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром в Ростове, поразив вражеские самолеты и вертолеты. Владимир Зеленский подтвердил результаты спецопераций и подчеркнул, что России необходимо выбрать мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

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Зеленский подтвердил атаки Украины на РФ и назвал потери

По его данным, атака на ростовский аэродром, осуществленная Службой безопасности Украины, оказалась успешной. Там подтверждено поражение трёх вертолётов, одного самолёта Ан-12 и двух самолётов Ан-26.

В операции приняли участие представители СБУ, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Сил беспилотных систем. Помимо действий наземных и воздушных подразделений, глава государства также отметил наличие хороших результатов в акватории Черного моря, но не стал раскрывать дополнительные подробности об этих операциях.

"Ежедневно отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", — подытожил глава государства.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 17 сентября армия РФ осуществила комбинированный обстрел ракетами и беспилотниками по восьми областям Украины, повредив объекты энергетической сети и жилые дома в Киеве и Одессе. Президент Владимир Зеленский отметил, что именно в эту ночь американские законодатели проголосовали за масштабный пакет санкций, разработанный Линдси Грэмом, способный подтолкнуть руководство РФ к прекращению войны.

Также 16 сентября выяснилось, что в российском Воронеже представители партизанского движения "АТЕШ" успешно вывели из строя электроподстанцию рядом с заводом "ВЗПП-Сборка". Это предприятие является ключевым поставщиком электронных микросхем и деталей для российского военно-промышленного комплекса, в частности для производства ракет и систем противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский НПЗ самолеты Россия атака аэродром
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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