Вибухи в Росії 17 вересня: дрони атакували аеродром і НПЗ

Пожежа в Ярославлі на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

У Росії у ніч проти 17 вересня лунали потужні вибухи. Зокрема, дрони атакували Ростов та Ярославль. Під ударами опинилися військовий аеродром та нафтопереробний завод.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

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Вибухи в Росії 17 вересня

У Ростові сталося ураження військового аеродрому "Ростов-на Дону — Центральний", внаслідок чого була вторинна детонація. Зокрема, пожежі зафіксували NASA FIRMS.

Пожежа в Ростові 17 вересня. Фото: t.me/exilenova_plus

Окремі моніторингові Telegram-канали повідомили про атаку на 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк.

Детонація у Ростові. Фото: t.me/exilenova_plus

Крім того, дрони атакували місцевий НПЗ в Ярославлі. За попередньою інформацією, йдеться про "Славнефть – ЯНОС", де сталася сильна пожежа.

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Атака на Ярославль. Фото: t.me/astrapress

Пожежа на НПЗ в Ярославлі. Фото: t.me/astrapress

Як писали Новини.LIVE, партизанський рух "АТЕШ" повідомив про проведення диверсії на електричній підстанції поблизу підприємства "ВЗПП-Сборка" у Воронежі. Завод виготовляє електронні компоненти, які використовують у російських ракетах і системах протиповітряної оборони.

А 15 вересня було завдано удару по нафтопереробному підприємству "Роснафти" у Сизрані Самарської області РФ. Після атаки на території заводу загорілися резервуари. Крім того, у Таганрозі під атаку потрапив військовий авіазавод.