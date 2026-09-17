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Головна Новини дня Дрони атакували Росію: під ударами аеродром та НПЗ

Дрони атакували Росію: під ударами аеродром та НПЗ

Ua ru
17 вересня 2026 09:58
Вибухи в Росії 17 вересня: дрони атакували аеродром і НПЗ
Пожежа в Ярославлі на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

У Росії у ніч проти 17 вересня лунали потужні вибухи. Зокрема, дрони атакували Ростов та Ярославль. Під ударами опинилися військовий аеродром та нафтопереробний завод. 

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

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Вибухи в Росії 17 вересня

У Ростові сталося ураження військового аеродрому "Ростов-на Дону — Центральний", внаслідок чого була вторинна детонація. Зокрема, пожежі зафіксували NASA FIRMS. 

Пожежа в Ростові 17 вересня
Пожежа в Ростові 17 вересня. Фото: t.me/exilenova_plus

Окремі моніторингові Telegram-канали повідомили про атаку на 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк.

Вибухи в Ростові 17 вересня
Детонація у Ростові. Фото: t.me/exilenova_plus

Крім того, дрони атакували місцевий НПЗ в Ярославлі. За попередньою інформацією, йдеться про "Славнефть – ЯНОС", де сталася сильна пожежа. 

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Пожежа на НПЗ в Росії 17 вересня
Атака на Ярославль. Фото: t.me/astrapress
Вибухи в Росії 17 вересня
Пожежа на НПЗ в Ярославлі. Фото: t.me/astrapress

Як писали Новини.LIVE, партизанський рух "АТЕШ" повідомив про проведення диверсії на електричній підстанції поблизу підприємства "ВЗПП-Сборка" у Воронежі. Завод виготовляє електронні компоненти, які використовують у російських ракетах і системах протиповітряної оборони.

А 15 вересня було завдано удару по нафтопереробному підприємству "Роснафти" у Сизрані Самарської області РФ. Після атаки на території заводу загорілися резервуари. Крім того, у Таганрозі під атаку потрапив військовий авіазавод.

війна пожежа НПЗ дрони Росія аеродром
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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