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Главная Новости дня Дроны атаковали Россию: под ударами оказались аэродром и НПЗ

Дроны атаковали Россию: под ударами оказались аэродром и НПЗ

Ua ru
17 сентября 2026 09:58
Взрывы в России 17 сентября: дроны атаковали аэродром и НПЗ
Пожар в Ярославле на НПЗ. Фото: t.me/exilenova_plus

В России в ночь на 17 сентября раздавались мощные взрывы. В частности, дроны атаковали Ростов и Ярославль. Под ударами оказались военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

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Взрывы в России 17 сентября

В Ростове произошло поражение военного аэродрома "Ростов-на-Дону — Центральный", в результате чего произошла вторичная детонация. В частности, пожары зафиксировала система NASA FIRMS.

Пожежа в Ростові 17 вересня
Пожар в Ростове 17 сентября. Фото: t.me/exilenova_plus

Некоторые мониторинговые Telegram-каналы сообщили об атаке на 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк.

Вибухи в Ростові 17 вересня
Взрыв в Ростове. Фото: t.me/exilenova_plus

Кроме того, дроны атаковали местный НПЗ в Ярославле. По предварительной информации, речь идет о "Славнефть – ЯНОС", где произошел сильный пожар.

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Вибухи в Росії 17 вересня
Пожар на НПЗ в Ярославле. Фото: t.me/astrapress

Как писали Новини.LIVE, партизанское движение "АТЕШ" сообщило о проведении диверсии на электрической подстанции вблизи предприятия "ВЗПП-Сборка" в Воронеже. Завод производит электронные компоненты, которые используются в российских ракетах и системах противовоздушной обороны.

А 15 сентября был нанесен удар по нефтеперерабатывающему предприятию "Роснафты" в Сизране Самарской области РФ. После атаки на территории завода загорелись резервуары. Кроме того, в Таганроге под атаку попал военный авиазавод.

война пожар НПЗ дроны Россия аэродром
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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