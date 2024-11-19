Війна в Україні — Зеленський зробив гучну заяву в Раді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Боротьба за свободу є вирішальною не лише для України, а й для усього світу. На цьому етапі великої війни вирішується, хто ж дотисне.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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Зеленський заявив, що на теперішньому етапі повномасштабної війни Росії проти України вирішується, хто ж саме дотисне.

"На цьому етапі війни вирішується, хто дотисне — або ми ворога, або ворог усіх нас у світі, хто хоче жити і жити вільно, не підпорядковано якомусь одному диктатору" — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що ця битва не лише про Покровськ, Куп'янськ чи будь-яке українське місто, містечко, село або ж область. За його словами, ця битва про всю Україну та Європу, про порядок або ж хаос для всього світу.

"Поки весь світ чекає на диво від Трампа, ми з вами маємо не чекати й не втрачати стійкості та "пахати" кожного дня. Всім народом на стійкість всієї держави", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, план внутрішньої стійкості України складається з десяти пунктів. Серед них: єдність, зброя, фронт, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв.

Раніше ми писали про те, що країни Заходу, Європейського Союзу ті НАТО висловлюють свою підтримку Україні до 1000 днів великої війни.

Також у Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії, використовуючи далекобійну зброю. Там сподіваються, що це рішення змусить РФ піти на мирні переговори.