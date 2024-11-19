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Зеленский назвал решающий фактор войны на нынешнем этапе

19 ноября 2024 13:25
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине – Зеленский сделал громкое заявление в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Борьба за свободу является решающей не только для Украины, но и для всего мира. На этом этапе великой войны решается, кто же дожмет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

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Зеленский заявил, что на нынешнем этапе полномасштабной войны России против Украины решается, кто же именно дожмет. 

"На этом этапе войны решается, кто дожмет — или мы врага, или враг всех нас в мире, кто хочет жить и жить свободно, не подчиненно какому-то одному диктатору", — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что эта битва не только о Покровске, Купянске или любом украинском городе, городке, селе или области. По его словам, эта битва о всей Украине и Европе, о порядке или хаосе для всего мира.

"Пока весь мир ждет чуда от Трампа, мы с вами должны не ждать и не терять стойкости и "пахать" каждый день. Всем народом на устойчивость всего государства", — отметил Зеленский.

Напомним, план внутренней стойкости Украины состоит из десяти пунктов. Среди них единство, оружие, фронт, деньги, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политика героев.

Ранее мы писали о том, что страны Запада, Европейского Союза и НАТО выражают свою поддержку Украине до 1000 дней великой войны.

Также в Госдепе США официально подтвердили разрешение Украине наносить удары по территории России, используя дальнобойное оружие. Там надеются, что данное решение заставит РФ пойти на мирные переговоры.

Владимир Зеленский Украина Европа война в Украине війна Россия

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