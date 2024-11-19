1000 днів війни — які європейські політики підтримали Україну

Будівля Європейської Комісії. Фото: Урсула фон дер Ляєн/X

Свою підтримку Україні до 1000 днів великої війни висловлюють країни Заходу, Європейського Союзу ті НАТО. Дописи в соцмережах опублікували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, міністерка МЗС Німеччини Анналена Бербок та інші політики.

Про це повідомили Новини.LIVE у понеділок, 19 листопада.

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Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер у соцмережі X опублікував звернення, де сказав, що 1000 днів — це нагадування про силу та стійкість, яку проявили українці.

"Наша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною", — зазначив Тернер.

Публікація Патріка Тернера. Фото: скриншот

Як написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, цієї ночі будівлі Європейської Комісії були підсвічені українським прапором на честь захисників та захисниць України.

"У 2022 році Росія вважала, що її повномасштабне вторгнення триватиме кілька днів. Через тисячу днів Україна продовжує мужньо чинити спротив — на полі бою і проти злочинних атак по цивільних цілях", — написала Урсула фон дер Ляєн.

Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

"Литва була поруч з Україною на всіх етапах цієї історії — перед вторгненням, у найтемніші дні і зараз, у виснажливій боротьбі за свободу. Україна завжди може розраховувати на нас", — заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Допис Лаурінаса Кащюнаса. Фото: скриншот

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен також записала відеозвернення, у якому зазначила, що Україна потребує підтримки партнерів.

"Україна бореться за свободу, за безпеку Європи і за мир у світі. Наша підтримка для України — це інвестиція у майбутнє людства", — сказала політикиня.

Допис МЗС Фінляндії. Фото: скриншот

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Вона запевнила, що Німеччина перебуватиме поряд з Україною.

"Ми будемо поруч із вами, доки ви знову здобудете мир. Слава Україні", — написала Бербок.

Експрем’єрка Естонії Кая Каллас, яка очолить дипломатичну службу ЄС, також відзначила мужність та єдність українців.

"Кожен з цих днів — вже занадто багато. Але в усіх труднощах українці проявили незрівнянну мужність і стійкість. Підтримка України з боку Європи — непохитна. Ми продовжимо допомагати Україні", — зазначила Кая Каллас.

Допис Каї Каллас. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними КМВА, за 1000 днів війни Росія випустила по Києву понад 2500 ракет і безпілотників.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський нагадав ключові події 1000 днів великої війни та показав, що за цей час пережила країна.