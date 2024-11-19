1000 дней войны — какие европейские политики поддержали Украину

Здание Европейской Комиссии. Фото: Урсула фон дер Ляйен/X

Свою поддержку Украине до 1000 дней великой войны выражают страны Запада, Европейского Союза и НАТО. Сообщения в соцсетях опубликовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Финляндии Элина Валтонен, министр МИД Германии Анналена Бербок и другие политики.

Об этом сообщили Новини.LIVE в понедельник, 19 ноября.

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Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в соцсети X опубликовал обращение, где сказал, что 1000 дней — это напоминание о силе и стойкости, которую проявили украинцы.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", — отметил Тернер.

Публикация Патрика Тернера. Фото: скриншот

Как написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, этой ночью здания Европейской Комиссии были подсвечены украинским флагом в честь защитников и защитниц Украины.

"В 2022 году Россия считала, что ее полномасштабное вторжение продлится несколько дней. Через тысячу дней Украина продолжает мужественно сопротивляться — на поле боя и против преступных атак по гражданским целям", — написала Урсула фон дер Ляйен.

Сообщение Урсули фон дер Ляйен. Фото: скриншот

"Литва была рядом с Украиной на всех этапах этой истории — перед вторжением, в самые темные дни и сейчас, в изнурительной борьбе за свободу. Украина всегда может рассчитывать на нас", — заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Сообщение Лауринаса Кащюнаса. Фото: скриншот

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен также записала видеообращение, в котором отметила, что Украина нуждается в поддержке партнеров.

"Украина борется за свободу, за безопасность Европы и за мир в мире. Наша поддержка для Украины — это инвестиция в будущее человечества", — сказала политик.

Сообщение МИД Финляндии. Фото: скриншот

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Она заверила, что Германия будет находиться рядом с Украиной.

"Мы будем рядом с вами, пока вы снова обретете мир. Слава Украине", — написала Бербок.

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая возглавит дипломатическую службу ЕС, также отметила мужество и единство украинцев.

"Каждый из этих дней — уже слишком много. Но во всех трудностях украинцы проявили несравненное мужество и стойкость. Поддержка Украины со стороны Европы — непоколебима. Мы продолжим помогать Украине", — отметила Кайя Каллас.

Сообщение Каи Каллас. Фото: скриншот

Напомним, по данным КГГА, за 1000 дней войны Россия выпустила по Киеву более 2500 ракет и беспилотников.

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