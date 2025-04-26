Зустріч Зеленського з фон дер Ляєн — про що говорили лідери в Італії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та український лідер Володимир Зеленський. Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Окрему увагу сторони приділили підготовці нового пакета санкцій Європейського Союзу.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 26 квітня.

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Деталі зустрічі Зеленського з фон дер Ляєн

Сторони говорили про кроки для захисту життя українців, повернення безпеки та наближення безумовного припинення вогню. Темою також було зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe.

"Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру", — зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив, що цінує підтримку ЄС. Він додав, що спільна робота продовжується заради безпеки людей, миру та європейського майбутнього України.

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський обговорив з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні кроки для відновлення миру в Україні.

Крім того, глава держави розкрив подробиці зустрічі з французьким лідером Емманюелем Макроном.