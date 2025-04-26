Встреча Зеленского с фон дер Ляйен — о чем говорили лидеры в Италии

Зеленский назвал темы разговора с фон дер Ляйен в Италии
Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отдельное внимание стороны уделили подготовке нового пакета санкций Европейского Союза.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 26 апреля.
Детали встречи Зеленского с фон дер Ляйен
Стороны говорили о шагах для защиты жизни украинцев, возвращения безопасности и приближения безусловного прекращения огня. Темой также было укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.
"Отдельное внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира", — отметил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что ценит поддержку ЕС. Он добавил, что совместная работа продолжается ради безопасности людей, мира и европейского будущего Украины.
Напомним, 26 апреля Зеленский обсудил с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони шаги для восстановления мира в Украине.
Кроме того, глава государства раскрыл подробности встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Читайте Новини.LIVE!