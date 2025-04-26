Встреча Зеленского с фон дер Ляйен — о чем говорили лидеры в Италии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отдельное внимание стороны уделили подготовке нового пакета санкций Европейского Союза.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 26 апреля.

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Детали встречи Зеленского с фон дер Ляйен

Стороны говорили о шагах для защиты жизни украинцев, возвращения безопасности и приближения безусловного прекращения огня. Темой также было укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.

"Отдельное внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира", — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что ценит поддержку ЕС. Он добавил, что совместная работа продолжается ради безопасности людей, мира и европейского будущего Украины.

Напомним, 26 апреля Зеленский обсудил с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони шаги для восстановления мира в Украине.

Кроме того, глава государства раскрыл подробности встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.