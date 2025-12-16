Переговори України і США — Зеленський назвав головні теми

Володимир Зеленський та Стів Віткофф на переговорах в Берліні. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський назвав головні теми переговорів зі США цими днями. За його словами, йшлося не лише про припинення вогню.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступ у парламенті Нідерландів 16 грудня.

Реклама

Читайте також:

Про що говорила Україна і США в Берліні

Зеленський розповів, що цими днями переговори були не лише про припинення вогню, а й про гарантії безпеки. За його словами, Україна з партнерами працює над тим, аби не залишилося жодної можливості для початку нової війни.

"Разом із партнерами ми працюємо не лише над тим, щоб зупинити кровопролиття, а й щоб не залишити жодної можливості для початку нової війни. Йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про те, щоб змусити Росію зрозуміти, що означає жити у світі, де діє верховенство права", — зазначив президент.

Він додав, що зроблено вже багато хорошої роботи, але потрібно йти далі, аби притягнути Росію до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, мав на увазі, коли говорив, що деякі пункти плану є деструктивними. За його словами, йдеться про неприпустимі речі.

Також президент повідомляв, про що домовився із США у Берліні. Йшлося, зокрема, про відновлення України, переселенців та виплати загиблим героям.