Україна
Главная Новости дня Зеленский назвал темы переговоров с США

Зеленский назвал темы переговоров с США

Дата публикации 16 декабря 2025 12:21
Переговоры Украины и США — Зеленский назвал главные темы
Владимир Зеленский и Стив Уиткофф на переговорах в Берлине. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные темы переговоров с США на днях. По его словам, речь шла не только о прекращении огня.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления в парламенте Нидерландов 16 декабря.

Читайте также:

О чем говорила Украина и США в Берлине

Зеленский рассказал, что на днях переговоры были не только о прекращении огня, но и о гарантиях безопасности. По его словам, Украина с партнерами работает над тем, чтобы не осталось никакой возможности для начала новой войны.

"Вместе с партнерами мы работаем не только над тем, чтобы остановить кровопролитие, но и чтобы не оставить никакой возможности для начала новой войны. Речь идет не только о физической безопасности, но и о том, чтобы заставить Россию понять, что значит жить в мире, где действует верховенство права", — отметил президент.

Он добавил, что сделано уже много хорошей работы, но нужно идти дальше, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, имел в виду, когда говорил, что некоторые пункты плана являются деструктивными. По его словам, речь идет о недопустимых вещах.

Также президент сообщал, о чем договорился с США в Берлине. Речь шла, в частности, о восстановлении Украины, переселенцах и выплатах погибшим героям.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
