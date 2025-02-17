Зеленський підбив підсумки Мюнхенської конференції для Європи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на зміни в діяльності Європи. На його думку, Мюнхенська безпекова конференція "пришвидшила" Європу.

Про це Зеленський сказав під час відеоспілкування з журналістами в понеділок, 17 лютого.

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"Може здається, що Європа повільна — вона вже інша. І ця Мюнхенська конференція, я вважаю, наші сигнали змінили все-таки. Мені всі сказали, що це пришвидшило абсолютно все", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що Європі не вистачало такої "швидкості", як є у Сполучених Штатів Америки. На думку президента, Україна це зробила та це була головна місія особисто Зеленського.

"Я вважаю, ми цю місію виконали і зараз Європа вже сьогодні збирається в Парижі. Багато лідерів Європи та ЄС, збираються головні гравці. Обов'язково буде звіт того, що вони пропонують та як вони це бачать", — додав український президент.

Нагадаємо, Зеленський анонсував візит спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва. Очікується, що він може відвідати фронт.

А 18 лютого український лідер зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорять посилення співпраці між країнами.

Крім того, сьогодні Україна та ОАЕ уклали економічну угоду, згідно з якою 99% всіх товарів та продуктів будуть виходити на ринок без мита та обмежень.