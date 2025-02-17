Україна та ОАЕ підписали економічну угоду — деталі від президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 лютого, прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Там було підписано важливу економічну угоду між країнами.

Про деталі угоди український лідер розповів під час відеоспілкування з журналістами, передають Новини.LIVE.

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Угода між Україною та ОАЕ

"Сьогодні урядовці наших країн підписали документ, який передбачає економічне партнерство. Як каже міністр економіки Юлія Свириденко та колега з ОАЕ, це дійсно лібералізація відносин в торгівлі, економіці й інших напрямків між нашими державами", — сказав президент.

За словами Зеленського, це дійсно на сьогодні найліберальніший двосторонній документ України з іншою країною. Він уточнив, що 99% всіх товарів та продуктів з України будуть виходити на ринок ОАЕ без мита та обмежень, вони можуть бути лише з погляду квоти.

"Це серйозний документ, я вітаю наші команди. За цим одразу йде приїзд великої делегації бізнесу з ОАЕ в Україну. Також зустріч на рівнях міністрів сьогодні", — додав український лідер.

Окремо сторони обговорили аграрний сектор, енергетику та приватизацію. Україна має інтерес, зокрема, щодо досвіду використання штучного інтелекту в різних галузях. Також домовилися про роботу в партнерстві над проєктом хабів на території Африканського континенту.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ в Абу-Дабі. Однією з ключових тем стало повернення українців із російського полону.

Також він повідомив про візит спецпредставника Трампа Кіта Келлога. Вони разом із Зеленським, ймовірно, відвідають фронт.