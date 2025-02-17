Украина и ОАЭ подписали экономическое соглашение - детали от президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 февраля, прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Там было подписано важное экономическое соглашение между странами.

О деталях соглашения украинский лидер рассказал во время видеообщения с журналистами, передают Новини.LIVE.

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"Сегодня чиновники наших стран подписали документ, который предусматривает экономическое партнерство. Как говорит министр экономики Юлия Свириденко и коллега из ОАЭ, это действительно либерализация отношений в торговле, экономике и других направлениях между нашими государствами", — сказал президент.

По словам Зеленского, это действительно на сегодня самый либеральный двусторонний документ Украины с другой страной. Он уточнил, что 99% всех товаров и продуктов из Украины будут выходить на рынок ОАЭ без пошлин и ограничений, они могут быть только с точки зрения квоты.

"Это серьезный документ, я поздравляю наши команды. За этим сразу идет приезд большой делегации бизнеса из ОАЭ в Украину. Также встреча на уровнях министров сегодня", — добавил украинский лидер.

Отдельно стороны обсудили аграрный сектор, энергетику и приватизацию. Украина имеет интерес, в частности, в опыте использования искусственного интеллекта в различных отраслях. Также договорились о работе в партнерстве над проектом хабов на территории Африканского континента.

Напомним, Зеленский встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби. Одной из ключевых тем стало возвращение украинцев из российского плена.

Также он сообщил о визите спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Они вместе с Зеленским, вероятно, посетят фронт.