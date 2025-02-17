Зеленский подвел итоги Мюнхенской конференции для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на изменения в деятельности Европы. По его мнению, Мюнхенская конференция по безопасности "ускорила" Европу.

Об этом Зеленский сказал во время видеообщения с журналистами в понедельник, 17 февраля.

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"Может, кажется, что Европа медленная — она уже другая. И эта Мюнхенская конференция, я считаю, наши сигналы изменили все-таки. Мне все сказали, что это ускорило абсолютно все", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Европе не хватало такой "скорости", как у Соединенных Штатов Америки. По мнению президента, Украина это сделала и это была главная миссия лично Зеленского.

"Я считаю, мы эту миссию выполнили и сейчас Европа уже сегодня собирается в Париже. Много лидеров Европы и ЕС, собираются главные игроки. Обязательно будет отчет того, что они предлагают и как они это видят", — добавил украинский президент.

Напомним, Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киев. Ожидается, что он может посетить фронт.

А 18 февраля украинский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудят усиление сотрудничества между странами.

Кроме того, сегодня Украина и ОАЭ заключили экономическое соглашение, согласно которому 99% всех товаров и продуктов будут выходить на рынок без пошлин и ограничений.