Зеленський назвав можливі роки вступу України до Євросоюзу

Зеленський назвав можливі роки вступу України до Євросоюзу

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:32
Зеленський пояснив чому Україна наполягає на даті вступу в ЄС
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив, що конкретна дата вступу України до Європейського Союзу наразі обговорюється лише в межах двостороннього діалогу між Києвом і Вашингтоном та поки не має офіційного підтвердження з боку європейських партнерів. Так він прокоментував один із пунктів проєкту плану припинення російсько-української війни, який передбачає членство України в ЄС у чітко визначений термін і надання тимчасового привілейованого доступу до європейського ринку.

Новина доповнюється...

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
