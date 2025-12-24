Зеленський пояснив чому Україна наполягає на даті вступу в ЄС

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив, що конкретна дата вступу України до Європейського Союзу наразі обговорюється лише в межах двостороннього діалогу між Києвом і Вашингтоном та поки не має офіційного підтвердження з боку європейських партнерів. Так він прокоментував один із пунктів проєкту плану припинення російсько-української війни, який передбачає членство України в ЄС у чітко визначений термін і надання тимчасового привілейованого доступу до європейського ринку.



