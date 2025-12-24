Зеленский объяснил почему Украина настаивает на дате вступления в ЕС

Зеленский назвал возможные годы вступления Украины в Евросоюз
Дата публикации 24 декабря 2025 10:32
Президент Владимир Зеленский сообщил, что конкретная дата вступления Украины в Европейский Союз пока обсуждается только в рамках двустороннего диалога между Киевом и Вашингтоном и пока не имеет официального подтверждения со стороны европейских партнеров. Так он прокомментировал один из пунктов проекта плана прекращения российско-украинской войны, который предусматривает членство Украины в ЕС в четко определенный срок и предоставление временного привилегированного доступа к европейскому рынку.
