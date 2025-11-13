Втрати РФ за жовтень - Зеленський назвав цифри

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Останні місяці стали для російських військ одними з найдорожчих за весь час війни. Це пов'язано із важкими боями поблизу Покровська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю міжнародному виданню Bloomberg.

Втрати РФ за жовтень

За словами глави держави, найбільші втрати росіяни зазнали в битві за Покровськ. Лише у жовтні українські сили зафіксували понад 25 тисяч загиблих ворогів, підтверджених даними з безпілотників. Зеленський зазначив, що ця цифра відображає лише зафіксовані випадки і реальна кількість втрат може бути значно більшою.

"Це найдорожчі місяці за три роки і дев’ять місяців війни для російських військ через Покровськ", — наголосив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що спроби російських військ захопити місто Покровськ мають не лише тактичний характер, а й політичну мету — продемонструвати президенту США Дональду Трампу нібито спроможність Росії окупувати весь Донбас.

Українські воїни продовжують активні наступальні операції в районі Покровська. Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" щодня знищують десятки російських загарбників, демонструючи високий професіоналізм у запеклих боях за кожен метр території.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначав, що саме на Покровському напрямку спостерігається найбільша активність російських військ, що підкреслює стратегічну важливість цього регіону.