Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав кількість втрат росіян за жовтень у Покровську

Зеленський назвав кількість втрат росіян за жовтень у Покровську

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 17:57
Оновлено: 18:16
Втрати РФ за жовтень - Зеленський назвав цифри
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Останні місяці стали для російських військ одними з найдорожчих за весь час війни. Це пов'язано із важкими боями поблизу Покровська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю міжнародному виданню Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Втрати РФ за жовтень

За словами глави держави, найбільші втрати росіяни зазнали в битві за Покровськ. Лише у жовтні українські сили зафіксували понад 25 тисяч загиблих ворогів, підтверджених даними з безпілотників. Зеленський зазначив, що ця цифра відображає лише зафіксовані випадки і реальна кількість втрат може бути значно більшою.

"Це найдорожчі місяці за три роки і дев’ять місяців війни для російських військ через Покровськ", — наголосив президент.

Нагадаємо, що  Володимир Зеленський заявив, що спроби російських військ захопити місто Покровськ мають не лише тактичний характер, а й політичну мету — продемонструвати президенту США Дональду Трампу нібито спроможність Росії окупувати весь Донбас. 

Українські воїни продовжують активні наступальні операції в районі Покровська. Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" щодня знищують десятки російських загарбників, демонструючи високий професіоналізм у запеклих боях за кожен метр території.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначав, що саме на Покровському напрямку спостерігається найбільша активність російських військ, що підкреслює стратегічну важливість цього регіону.

Володимир Зеленський росіяни війна в Україні втрати окупантів Покровськ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації