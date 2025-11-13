РФ хоче взяти Покровськ, щоб вплинути на Трампа — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються захопити Покровськ, щоб переконати президента США Дональда Трампа у здатності окупувати весь Донбас. Глава держави наголосив, що Україна не має наміру відступати зі східних територій, адже це було б неприпустимо як для суспільства, так і для обороноздатності країни.

Про це заявив глава держави під час свого інтерв'ю Bloomberg.

Президент України пояснив, що російські війська намагаються використати бої за Покровськ як політичний сигнал для Сполучених Штатів. За його словами, Росія прагне здобути перемогу в Покровську, щоб переконати Дональда Трампа у необхідності виведення українських військ із території всього Донбасу. Тобто Кремль прагне створити ілюзію власної переваги, аби переконати Трампа у можливості повної окупації Донбасу.

"Ми не можемо покинути схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує нам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору", — зазначив Зеленський.

Глава держави визнав, що ситуація в Покровську залишається "дуже складною", адже російські війська продовжують спроби встановити контроль після тривалих і виснажливих боїв. Президент наголосив, що головним пріоритетом залишаються життя українських військових, а рішення про відведення чи утримання позицій ухвалюють командири на місцях.

"Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас — найважливіше для нас — це наші солдати", — наголосив Зеленський.

Президент наполягає на тому, що російські війська "не мають стільки потужності" та атакують українську енергетичну систему в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Україну підкоритися до весни.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують штурмові дії в Покровську, і бійці 425 полку "Скеля" щодня знищують десятки окупантів у запеклих боях.

Раніше ми також інформували, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про найбільшу активність російських військ саме на Покровському напрямку.