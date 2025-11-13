Полк "Скеля" зачищає Покровськ від ворога — відео

Полк "Скеля" просувається в Покровську. Фото: кадр із відео

Збройні Сили України продовжують штурмові дії в Покровську, поступово звільняючи місто від окупантів і зміцнюючи оборонні позиції. Бійці 425 полку "Скеля" крок за кроком знищують ворога, який зазнає значних втрат у запеклих боях.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у четвер, 13 листопада.

Реклама

Читайте також:

Бої за Покровськ тривають: полк "Скеля" закріплює позиції

Українські підрозділи продовжують активний наступ у межах міста, створюючи нові рубежі блокування противника. На кадрах видно просування техніки, висадку десанту та роботу штурмових груп, які заходять у східну частину Покровська. Воїни 1-го штурмового батальйону зачистили укріплений опорний пункт ворога на півночі міста, забезпечивши контроль над важливим логістичним маршрутом.

"425 полк "Скеля" продовжує активні штурмові дії в Покровську, закріплюючи позиції та формуючи лінії блокування противника", — зазначає Генеральний штаб ЗСУ.

Штурмовики полку "Скеля" ведуть запеклі бої поблизу залізниці, просуваючись до з’єднання з уже зайнятими позиціями. Українські війська утримують контроль над західними околицями та продовжують наступальні дії в північній частині Покровська. За даними Генштабу, щодня в боях ліквідовується від 20 до 50 російських солдатів, а українські сили невпинно зміцнюють оборону й рухаються вперед.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія нині зосередила найбільшу активність на Покровському напрямку.

Раніше ми також інформували, що окупанти намагаються прорвати оборону Покровська, використовуючи негоду для маскування техніки, а в самому місті перебуває понад 300 російських військових.