Головна Новини дня Заяви про прорив РФ до Покровська — ЗСУ прокоментували відео

Заяви про прорив РФ до Покровська — ЗСУ прокоментували відео

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 11:51
Оновлено: 12:47
Росіяни намагаються оточити Покровськ — 7 корпус ДШВ
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: 7 корпус ДШВ

Російські війська намагаються прорвати оборону Покровська, використовуючи погодні умови для прикриття своєї техніки. За даними 7 корпусу Десантно-штурмових військ, у місті наразі перебуває понад 300 окупантів, які намагаються вийти на північні межі міста та оточити агломерацію.

Про це повідомила пресслужба 7 корпуса ДШВ у вівторок, 11 листопада.

Читайте також:

Ситуація у Покровську залишається напруженою

Окупанти активізували спроби прориву через південні околиці міста, використовуючи легку техніку. Ворог діє під прикриттям густого туману, що ускладнює роботу української повітряної розвідки та систем ураження. Армія РФ скористалася туманом, щоб приховано просунути техніку, адже це суттєво ускладнило роботу української розвідки та ураження цілей на відкритій місцевості. За інформацією військових, мета противника — оточення міста. 

Заяви про прорив РФ до Покровська — ЗСУ прокоментували відео - фото 1
Допис 7 корпуса ДШВ у Telegram. Фото: скриншот

"Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію", — йдеться у повідомленні 7 корпуса ДШВ.

Сили оборони продовжують знищувати ворожі групи навіть у складних умовах низької видимості. Лише з початку листопада у Покровську ліквідовано 162 російських військових, ще 39 отримали поранення. До операцій залучені ССО, СБУ, Нацгвардія, Нацполіція, БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи та інші.

Тим часом, у соцмережах активно поширюють відео, на якому видно, як окупанти скористалися туманом, щоб наблизитися до Покровська. Такі погодні умови суттєво ускладнили роботу безпілотників, через що ЗСУ стало важче виявляти й знищувати противника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE закликав уважно проаналізувати це відео — його поширюють російські джерела, а отже вони можуть бути фейковими або зняті в іншому місці. Тимочко зазначив, що  попри плани РФ захопити Покровськ за два тижні, бої за місто тривають уже понад рік. Він наголосив, що заяви російських медіа про "повний контроль" є частиною інформаційної війни.

За його словами, фронт між Покровськом і Мирноградом простягається майже на 50 кілометрів, тож говорити про успіхи противника недоречно. Експерт підкреслив, що ворог застряг і не має ресурсів для серйозного наступу на півдні України. 

ЗСУ продовжують тримати оборону поблизу Покровська та Мирнограда, незважаючи на інтенсивні атаки. Сили оборони утримують позиції у так званій "кишені" на південний схід від міста. Водночас російські війська не припиняють спроб просунутися вперед і перекидають у цей район додаткові резерви. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив про плани Росії повністю окупувати Донеччину та прорвати українську оборону поблизу Покровська.

Раніше ми також інформували, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили у мережі вражаюче відео, де з висоти пташиного польоту видно, як зараз виглядають бої за Покровськ.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
