Видео

Заявления о прорыве РФ к Покровску — ВСУ прокомментировали видео

Заявления о прорыве РФ к Покровску — ВСУ прокомментировали видео

Дата публикации 11 ноября 2025 11:51
обновлено: 13:24
Россияне пытаются окружить Покровск - 7 корпус ДШВ
Военный ВСУ. Фото иллюстративное: 7 корпус ДШВ

Российские войска пытаются прорвать оборону Покровска, используя погодные условия для прикрытия своей техники. По данным 7 корпуса Десантно-штурмовых войск, в городе сейчас находится более 300 оккупантов, которые пытаются выйти на северные границы города и окружить агломерацию.

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса ДШВ во вторник, 11 ноября.

Ситуация в Покровске остается напряженной

Оккупанты активизировали попытки прорыва через южные окраины города, используя легкую технику. Враг действует под прикрытием густого тумана, что затрудняет работу украинской воздушной разведки и систем поражения. Армия РФ воспользовалась туманом, чтобы скрыто продвинуть технику, ведь это существенно усложнило работу украинской разведки и поражения целей на открытой местности. По информации военных, цель противника - окружение города.

Заяви про прорив РФ до Покровська — ЗСУ прокоментували відео - фото 1
Сообщение 7 корпуса ДШВ в Telegram. Фото: скриншот

"Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной — выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию", — говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Силы обороны продолжают уничтожать вражеские группы даже в сложных условиях низкой видимости. Только с начала ноября в Покровске ликвидировано 162 российских военных, еще 39 получили ранения. К операциям привлечены ССО, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция, БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения и другие.

Между тем, в соцсетях активно распространяют видео, на котором видно, как оккупанты воспользовались туманом, чтобы приблизиться к Покровску. Такие погодные условия существенно усложнили работу беспилотников, из-за чего ВСУ стало труднее выявлять и уничтожать противника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Военный аналитик Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE призвал внимательно проанализировать это видео — его распространяют российские источники, а значит они могут быть фейковыми или сняты в другом месте. Тимочко отметил, что несмотря на планы РФ захватить Покровск за две недели, бои за город продолжаются уже более года. Он подчеркнул, что заявления российских медиа о "полном контроле" являются частью информационной войны.

По его словам, фронт между Покровском и Мирноградом простирается почти на 50 километров, поэтому говорить об успехах противника неуместно. Эксперт подчеркнул, что враг застрял и не имеет ресурсов для серьезного наступления на юге Украины.

ВСУ продолжают держать оборону вблизи Покровска и Мирнограда, несмотря на интенсивные атаки. Силы обороны удерживают позиции в так называемом "кармане" к юго-востоку от города. В то же время российские войска не прекращают попыток продвинуться вперед и перебрасывают в этот район дополнительные резервы. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о планах России полностью оккупировать Донецкую область и прорвать украинскую оборону вблизи Покровска.

Ранее мы также информировали, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнародовали в сети впечатляющее видео, где с высоты птичьего полета видно, как сейчас выглядят бои за Покровск.

десант туман штурмовое подразделение Покровск армия РФ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
