Полк "Скала" зачищает Покровск от России — видео

Полк "Скала" зачищает Покровск от России — видео

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 08:24
обновлено: 08:24
Полк "Скала" зачищает Покровск от врага - видео
Полк "Скала" продвигается в Покровске. Фото: кадр из видео

Вооруженные Силы Украины продолжают штурмовые действия в Покровске, постепенно освобождая город от оккупантов и укрепляя оборонительные позиции. Бойцы 425 полка "Скала" шаг за шагом уничтожают врага, который несет значительные потери в ожесточенных боях.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в четверг, 13 ноября.

Бои за Покровск продолжаются: полк "Скала" закрепляет позиции

Украинские подразделения продолжают активное наступление в черте города, создавая новые рубежи блокирования противника. На кадрах видно продвижение техники, высадку десанта и работу штурмовых групп, которые заходят в восточную часть Покровска. Воины 1-го штурмового батальона зачистили укрепленный опорный пункт врага на севере города, обеспечив контроль над важным логистическим маршрутом.

"425 полк "Скала" продолжает активные штурмовые действия в Покровске, закрепляя позиции и формируя линии блокирования противника", — отмечает Генеральный штаб ВСУ.

Штурмовики полка "Скала" ведут ожесточенные бои вблизи железной дороги, продвигаясь к соединению с уже занятыми позициями. Украинские войска удерживают контроль над западными окраинами и продолжают наступательные действия в северной части Покровска. По данным Генштаба, ежедневно в боях ликвидируется от 20 до 50 российских солдат, а украинские силы неустанно укрепляют оборону и движутся вперед.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия сейчас сосредоточила наибольшую активность на Покровском направлении.

Ранее мы также информировали, что оккупанты пытаются прорвать оборону Покровска, используя непогоду для маскировки техники, а в самом городе находится более 300 российских военных.

ВСУ Генштаб ВСУ штурмовое подразделение Покровск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
