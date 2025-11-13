Видео
Україна
Видео

Зеленский объяснил, зачем РФ штурмует Покровск и при чем Трамп

Зеленский объяснил, зачем РФ штурмует Покровск и при чем Трамп

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 09:53
обновлено: 10:22
РФ хочет взять Покровск, чтобы повлиять на Трампа - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются захватить Покровск, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в способности оккупировать весь Донбасс. Глава государства подчеркнул, что Украина не намерена отступать с восточных территорий, ведь это было бы недопустимо как для общества, так и для обороноспособности страны.

Об этом заявил глава государства во время своего интервью  Bloomberg.

Читайте также:

Зеленский: Россия хочет доказать Трампу, что способна взять Донбасс

Президент Украины объяснил, что российские войска пытаются использовать бои за Покровск как политический сигнал для Соединенных Штатов. По его словам, Россия стремится одержать победу в Покровске, чтобы убедить Дональда Трампа в необходимости вывода украинских войск с территории всего Донбасса. То есть Кремль стремится создать иллюзию собственного превосходства, чтобы убедить Трампа в возможности полной оккупации Донбасса.

"Мы не можем покинуть восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует нам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора", — отметил Зеленский.

Глава державы признал, что ситуация в Покровске остается "очень сложной", ведь российские войска продолжают попытки установить контроль после длительных и изнурительных боев. Президент подчеркнул, что главным приоритетом остаются жизни украинских военных, а решение об отводе или удержании позиций принимают командиры на местах.

"Никто не заставляет их погибать ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас — самое важное для нас — это наши солдаты", — подчеркнул Зеленский.

Президент настаивает на том, что российские войска "не имеют столько мощности" и атакуют украинскую энергетическую систему в рамках усилий, направленных на то, чтобы заставить Украину подчиниться до весны.

Напомним, что украинские защитники продолжают штурмовые действия в Покровске, и бойцы 425 полка "Скала" ежедневно уничтожают десятки оккупантов в ожесточенных боях.

Ранее мы также информировали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о наибольшей активности российских войск именно на Покровском направлении.

Владимир Зеленский Донбасс Дональд Трамп Россия Покровск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
