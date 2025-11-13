Видео
Зеленский назвал количество потерь россиян за октябрь в Покровске

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 17:57
обновлено: 18:16
Потери РФ за октябрь - Зеленский назвал цифры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Последние месяцы стали для российских войск одними из самых дорогих за все время войны. Это связано с тяжелыми боями вблизи Покровска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью международному изданию Bloomberg.

Читайте также:

Потери РФ за октябрь

По словам главы государства, наибольшие потери россияне понесли в битве за Покровск. Только в октябре украинские силы зафиксировали более 25 тысяч погибших врагов, подтвержденных данными с беспилотников. Зеленский отметил, что эта цифра отражает только зафиксированные случаи и реальное количество потерь может быть значительно больше.

"Это самые дорогие месяцы за три года и девять месяцев войны для российских войск из-за Покровска", — подчеркнул президент.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что попытки российских войск захватить город Покровск имеют не только тактический характер, но и политическую цель — продемонстрировать тогдашнему президенту США Дональду Трампу якобы способность России оккупировать весь Донбасс.

Украинские воины продолжают активные наступательные операции в районе Покровска. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" ежедневно уничтожают десятки российских захватчиков, демонстрируя высокий профессионализм в ожесточенных боях за каждый метр территории.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал, что именно на Покровском направлении наблюдается наибольшая активность российских войск, что подчеркивает стратегическую важность этого региона.

Владимир Зеленский россияне война в Украине потери оккупантов Покровск
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
