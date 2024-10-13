Війна в Україні — чим Росія атакувала Україну протягом тижня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

За цей тиждень російські війська атакували країну сотнями керованих авіабомб і дронів, а також десятками ракет. Україна працює над тим, аби якомога швидше здобути можливість повноцінно відповідати на російський терор.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Зеленський заявив, що за останній тиждень росіяни атакували Україну близько 900 керованими авіабомбами, понад 40 ракетами та 400 ударними дронами різних типів.

"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці", — написав глава держави.

Президент вкотре звернувся до міжнародних партнерів по допомогу, аби пришвидшити закінчення війни.

"У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна працює над тим, аби здобути можливість повноцінно відповідати на російський терор.

Нагадаємо, під час зустрічей із партнерами в Європі Зеленський обговорив важливі питання для України, зокрема, План перемоги. Сторони також домовилися про посилення оборони, збільшення систем ППО та інвестиції.

Також в Офісі Президента анонсували презентацію Плану перемоги українцям.

Раніше ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.