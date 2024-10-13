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Зеленський назвав кількість цілей, якими Росія атакувала протягом тижня

13 жовтня 2024 12:10
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — чим Росія атакувала Україну протягом тижня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

За цей тиждень російські війська атакували країну сотнями керованих авіабомб і дронів, а також десятками ракет. Україна працює над тим, аби якомога швидше здобути можливість повноцінно відповідати на російський терор.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Зеленський заявив, що за останній тиждень росіяни атакували Україну близько 900 керованими авіабомбами, понад 40 ракетами та 400 ударними дронами різних типів.

"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці", — написав глава держави.

Президент вкотре звернувся до міжнародних партнерів по допомогу, аби пришвидшити закінчення війни.

"У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості", — наголосив Зеленський. 

Він додав, що Україна працює над тим, аби здобути можливість повноцінно відповідати на російський терор.

Нагадаємо, під час зустрічей із партнерами в Європі Зеленський обговорив важливі питання для України, зокрема, План перемоги. Сторони також домовилися про посилення оборони, збільшення систем ППО та інвестиції.

Також в Офісі Президента анонсували презентацію Плану перемоги українцям.

Раніше ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення. 

Володимир Зеленський обстріли ППО ракети війна в Україні атака

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