Война в Украине — чем Россия атаковала Украину в течение недели

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

За эту неделю российские войска атаковали страну сотнями управляемых авиабомб и дронов, а также десятками ракет. Украина работает над тем, чтобы как можно скорее получить возможность полноценно отвечать на российский террор.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 13 октября.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на обстрелы Украины

Зеленский заявил, что за последнюю неделю россияне атаковали Украину около 900 управляемыми авиабомбами, более 40 ракетами и 400 ударными дронами различных типов.

"Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку", — написал глава государства.

Президент в очередной раз обратился к международным партнерам за помощью, чтобы ускорить окончание войны.

"У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время — надо дать необходимый сигнал решимости", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы получить возможность полноценно отвечать на российский террор.

Напомним, во время встреч с партнерами в Европе Зеленский обсудил важные вопросы для Украины, в частности План победы. Стороны также договорились об усилении обороны, увеличении систем ПВО и инвестициях.

Также в Офисе Президента анонсировали презентацию Плана победы украинцам.

Ранее мы писали, что в сентябре 2024 количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.