Війна в Україні — вересень став рекордним за кількістю цивільних жертв

Медичні працівники надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС України

У вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

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"Обстріли з використанням ракет по всій Україні та керованих-авіаційних бомб, зокрема, по Харкову та Запоріжжі, сприяли високій кількості втрат", — йдеться в повідомленні.

За даними місії ООН, вересень 2024 року має найбільшу кількість жертв, убитих і поранених, серед цивільного населення у поточному році. Загалом за місяць в Україні загинули щонайменше 208 цивільних осіб, серед них дев'ятеро дітей, ще 1220 осіб отримали поранення, з яких 76 дітей.

Майже половина, а саме 46%, убитих були старше 60 років.

Зазначається, що переважна частина жертв серед цивільного населення 92% і пошкодження об'єктів освітніх та медичних закладів 96% у вересні зафіксовані на територіях, підконтрольних Україні.

Також щонайменше 30 атак були націлені на енергетичну інфраструктуру країни, п'ять об'єктів з яких знаходяться на тимчасово окупованій території.

Статистика жертв серед цивільного населення за вересень 2024 року. Фото: місія ООН

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня російські війська вкотре обстріляли Запоріжжя. Кількість травмованих зросла до трьох осіб, серед них є дитина.

Ми також писали, що вночі 12 жовтня вибухи лунали в Херсоні. Рятувальники до ранку намагалися загасити пожежу, яка виникла на місці влучань.