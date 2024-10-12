Война в Украине — сентябрь стал рекордным по количеству гражданских жертв

Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим в результате обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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"Обстрелы с использованием ракет по всей Украине и управляемых-авиационных бомб, в частности по Харькову и Запорожье, способствовали высокому количеству потерь", — говорится в сообщении.

По данным миссии ООН, в сентябре 2024 года наибольшее количество жертв, убитых и раненых, среди гражданского населения в текущем году. Всего за месяц в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц, среди них девять детей, еще 1220 человек получили ранения, из которых 76 детей.

Почти половина, а именно 46%, убитых были старше 60 лет.

Отмечается, что большая часть жертв среди гражданского населения (92%) и повреждения объектов образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре зафиксированы на территориях, подконтрольных Украине.

Также по меньшей мере 30 атак были нацелены на энергетическую инфраструктуру страны, пять объектов из которых находятся на временно оккупированной территории.

Статистика жертв гражданского населения за сентябрь 2024 года. Фото: миссия ООН

Напомним, в ночь на 12 октября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Число травмированных возросло до трех человек, среди них есть ребенок.

Мы также писали, что ночью 12 октября взрывы раздавались в Херсоне. Спасатели до утра пытались потушить пожар, возникший на месте попаданий.