Война в Украине — сентябрь стал рекордным по количеству гражданских жертв

Рекордное количество жертв среди гражданского населения Украины — отчет ООН
В сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.
Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.
Удары РФ по гражданскому населению Украины за сентябрь 2024
"Обстрелы с использованием ракет по всей Украине и управляемых-авиационных бомб, в частности по Харькову и Запорожье, способствовали высокому количеству потерь", — говорится в сообщении.
По данным миссии ООН, в сентябре 2024 года наибольшее количество жертв, убитых и раненых, среди гражданского населения в текущем году. Всего за месяц в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц, среди них девять детей, еще 1220 человек получили ранения, из которых 76 детей.
Почти половина, а именно 46%, убитых были старше 60 лет.
Отмечается, что большая часть жертв среди гражданского населения (92%) и повреждения объектов образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре зафиксированы на территориях, подконтрольных Украине.
Также по меньшей мере 30 атак были нацелены на энергетическую инфраструктуру страны, пять объектов из которых находятся на временно оккупированной территории.
Напомним, в ночь на 12 октября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Число травмированных возросло до трех человек, среди них есть ребенок.
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