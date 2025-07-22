Переговори України з Росією — Зеленський повідомив, хто очолить делегацію

Нарада Володимира Зеленського з Андрієм Єрмаком та Рустемом Умєровим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Вони доповіли про результати переговорної роботи.

Про це український лідер 22 липня повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський заслухав доповідь Умєрова та Єрмака

Секретар РНБО прозвітував про виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі з представниками Росії в Стамбулі. Також він повідомив, що сторони домовилися провести новий раунд перемовин найближчим часом.

"Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", — зазначив президент.

Керівник Офісу Президента повідомив про координацію дипломатичних зусиль України з партнерами в Європі та США.

Окрім того, Зеленський доручив сформувати українську делегацію для наступних переговорів з РФ, очолити яку має Умєров.

"Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента", — повідомив президент.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, коли відбудеться наступний етап переговорів з Росією. Зустріч української та російської делегації має відбутися у Стамбулі.

А також міністр МЗС Андрій Сибіга повідомив, що президент України готовий до особистого діалогу з Путіним щодо закінчення війни.