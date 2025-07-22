Переговоры Украины с Россией - Зеленский сообщил, кто возглавит делегацию

Совещание Владимира Зеленского с Андреем Ермаком и Рустемом Умеровым. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с главой Офиса президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Они доложили о результатах переговорной работы.

Об этом украинский лидер 22 июля сообщил в Telegram.

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Секретарь СНБО отчитался о выполнении договоренностей, достигнутых во время второй встречи с представителями России в Стамбуле. Также он сообщил, что стороны договорились провести новый раунд переговоров в ближайшее время.

"Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", — отметил президент.

Руководитель Офиса Президента сообщил о координации дипломатических усилий Украины с партнерами в Европе и США.

Кроме того, Зеленский поручил сформировать украинскую делегацию для следующих переговоров с РФ, возглавить которую должен Умеров.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента", — сообщил президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, когда состоится следующий этап переговоров с Россией. Встреча украинской и российской делегации должна состояться в Стамбуле.

А также министр МИД Андрей Сибига сообщил, что президент Украины готов к личному диалогу с Путиным об окончании войны.