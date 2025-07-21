Коли запланована наступна зустріч у Стамбулі - дані Зеленського

Зеленський відповів, коли відбудеться новий раунд перемовин з РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч з російською стороною відбудеться у Туреччині. Переговори плануються на середу, 23 липня.
Про це український лідер повідомив у своєму традиційному відеозверненні у понеділок, 21 липня.
Коли запланована наступна зустріч у Стамбулі
Президент Володимир Зеленський розповів, що провів розмову з новопризначеним секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
Під час обговорення вони зосередилися на питаннях підготовки до нового обміну полоненими, а також на організації чергової зустрічі з представниками Росії в Туреччині.
"Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей", — сказав глава держави.
Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона розглядає можливість особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним. За його словами, Київ відкритий до такого формату переговорів, якщо це сприятиме досягненню миру та завершенню повномасштабної війни.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що однією з головних тем запланованих переговорів у Стамбулі стане питання обміну військовополоненими. Водночас, за його словами, учасники діалогу обговорюватимуть і ширше коло гуманітарних та безпекових питань, що мають важливе значення для української сторони.
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