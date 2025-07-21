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Чи готова Україна до зустрічі Зеленського і Путіна — заява Сибіги

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 22:10
Переговори Зеленського і Путіна — Україна готова до зустрічі
Жан-Ноель Барро та Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий до прямих переговорів президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Це потрібно для закінчення війни.

Про це Андрій Сибіга сказав за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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Сибіга заявив, що переговори між Зеленським і Путіним потрібні для початку предметного діалогу з РФ щодо закінчення війни. Він також наголосив, що Росія надсилає на зустрічі тих представників, які нічого не вирішують. 

"Дуже важливо, щоб ці зустрічі, можливі зустрічі у разі узгодження можливої дати, щоб вони були предметні. Щоб інша сторона мала мандат обговорювати ті найголовніші питання: закінчення війни, досягнення перемир'я. Поки що ми цього не бачимо, тому одна з пропозицій була, щоб дійсно ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання, провести зустріч на рівні Зеленський — Путін", — наголосив очільник МЗС України. 

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав ключову тему наступних переговорів у Стамбулі. За його словами, увага буде приділена обміну полонених та не тільки.

Крім того, РФ підтвердила готовність до третього раунду переговорів. Зазначається, що з боку Москви змін у переговорній групі немає.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Андрій Сибіга війна в Україні
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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