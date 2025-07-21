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Готова ли Украина к встрече Зеленского и Путина — ответ Сибиги

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 22:10
Переговоры Зеленского и Путина — Украина готова к встрече
Жан-Ноэль Барро и Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к прямым переговорам президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Это нужно для окончания войны.

Об этом Андрей Сибига сказал по итогам встречи с Министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Сибига заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным нужны для начала предметного диалога с РФ по окончанию войны. Он также подчеркнул, что Россия присылает на встречи тех представителей, которые ничего не решают.

"Очень важно, чтобы эти встречи, возможные встречи в случае согласования возможной даты, чтобы они были предметные. Чтобы другая сторона имела мандат обсуждать те главные вопросы: окончание войны, достижение перемирия. Пока мы этого не видим, поэтому одно из предложений было, чтобы действительно мы имели возможность обсуждать такие стратегические вопросы провести встречу на уровне Зеленский — Путин", — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ранее Зеленский назвал ключевую тему следующих переговоров в Стамбуле. По его словам, внимание будет уделено обмену пленных и не только.

Кроме того, РФ подтвердила готовность к третьему раунду переговоров. Отмечается, что со стороны Москвы изменений в переговорной группе нет.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Андрей Сибига война в Украине
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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