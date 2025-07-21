Когда запланирована следующая встреча в Стамбуле - данные Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча с российской стороной состоится в Турции. Переговоры планируются на среду, 23 июля.

Об этом украинский лидер сообщил в своем традиционном видеообращении в понедельник, 21 июля.

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел разговор с новоназначенным секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

При обсуждении они сосредоточились на вопросах подготовки к новому обмену пленными, а также на организации очередной встречи с представителями России в Турции.

"Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", — сказал глава государства.

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона рассматривает возможность личной встречи президента Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, Киев открыт к такому формату переговоров, если это будет способствовать достижению мира и завершению полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что одной из главных тем запланированных переговоров в Стамбуле станет вопрос обмена военнопленными. В то же время, по его словам, участники диалога будут обсуждать и более широкий круг гуманитарных вопросов и вопросов безопасности, имеющих важное значение для украинской стороны.