Володимир Зеленський відвідав Школу Супергероїв на Київщині — відео

Зеленський навідав дітей у Школі Супергероїв на Київщині
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, зустрівся з учнями Школи Супергероїв в одній із лікарень Київської області. Ця школа перебуває під патронатом першої леді Олени Зеленської та вже налічує майже 2000 дітей.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Візит Зеленського до Школи Супергероїв
"Дуже щиро й по-дорослому говорили про мрії, захоплення, підтримку наших захисників і наближення миру. Дякую діткам за щиру розмову", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив президент, Школа Супергероїв діє під патронатом першої леді та вже стала місцем навчання для майже 2000 дітей. Минулого року було відкрито шість нових осередків у шести дитячих лікарнях за підтримки Фундації Олени Зеленської, цього року планується відкриття ще шести.
"У таких місцях діти, які проходять тривале лікування, мають змогу продовжувати навчання й отримувати необхідну допомогу та підтримку. Це дуже важливо. Дякую всім, хто дбає про дітей", — зауважив Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із командою, яка працює над обмінами військовополонених з Росією.
Також нещодавно президент підписав указ про нагородження орденом Свободи двох підлітків із Бердянська, яких вбили окупанти у 2023 році.
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