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Зеленський навідав дітей у Школі Супергероїв на Київщині

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Дата публікації: 28 липня 2025 15:58
Володимир Зеленський відвідав Школу Супергероїв на Київщині — відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, зустрівся з учнями Школи Супергероїв в одній із лікарень Київської області. Ця школа перебуває під патронатом першої леді Олени Зеленської та вже налічує майже 2000 дітей. 

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Дуже щиро й по-дорослому говорили про мрії, захоплення, підтримку наших захисників і наближення миру. Дякую діткам за щиру розмову", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент, Школа Супергероїв діє під патронатом першої леді та вже стала місцем навчання для майже 2000 дітей. Минулого року було відкрито шість нових осередків у шести дитячих лікарнях за підтримки Фундації Олени Зеленської, цього року планується відкриття ще шести.

"У таких місцях діти, які проходять тривале лікування, мають змогу продовжувати навчання й отримувати необхідну допомогу та підтримку. Це дуже важливо. Дякую всім, хто дбає про дітей", — зауважив Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із командою, яка працює над обмінами військовополонених з Росією.

Також нещодавно президент підписав указ про нагородження орденом Свободи двох підлітків із Бердянська, яких вбили окупанти у 2023 році.

Володимир Зеленський школи діти лікарні Олена Зеленська навчання
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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