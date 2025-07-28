Володимир Зеленський відвідав Школу Супергероїв на Київщині — відео

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, зустрівся з учнями Школи Супергероїв в одній із лікарень Київської області. Ця школа перебуває під патронатом першої леді Олени Зеленської та вже налічує майже 2000 дітей.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Візит Зеленського до Школи Супергероїв

"Дуже щиро й по-дорослому говорили про мрії, захоплення, підтримку наших захисників і наближення миру. Дякую діткам за щиру розмову", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент, Школа Супергероїв діє під патронатом першої леді та вже стала місцем навчання для майже 2000 дітей. Минулого року було відкрито шість нових осередків у шести дитячих лікарнях за підтримки Фундації Олени Зеленської, цього року планується відкриття ще шести.

"У таких місцях діти, які проходять тривале лікування, мають змогу продовжувати навчання й отримувати необхідну допомогу та підтримку. Це дуже важливо. Дякую всім, хто дбає про дітей", — зауважив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із командою, яка працює над обмінами військовополонених з Росією.

Також нещодавно президент підписав указ про нагородження орденом Свободи двох підлітків із Бердянська, яких вбили окупанти у 2023 році.