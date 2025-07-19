Зеленський нагородив орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова з Бердянська

Вбиті окупантами Тігран Оганнісян та Микита Ханганов. Фото: Офіс Омбудсмана України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи двох підлітків із Бердянська — Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Їх у 2023 році вбили російські окупанти за проукраїнську позицію.

Указ розміщено на сайті Президента.

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В указі йдеться, що хлопців нагородили за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.

"Нагородити орденом Свободи Оганнісяна Тіграна Григоровича (посмертно) — учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області, та нагородити Ханганова Микиту Сергійовича (посмертно) — учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область", — йдеться у документі.

Указ на сайті Президента

Що відомо про вбивство

Обох юнаків окупаційна адміністрація звинуватила у "тероризмі". Їх викрали ще у 2022 році — після кількох днів утримання й катувань у так званій поліції, хлопців відпустили, але заборонили залишати тимчасово окуповану територію.

У червні 2023 року колаборант Владислав Рогов заявив про "ліквідацію" двох підлітків у Бердянську. Згодом з’ясувалося, що йшлося саме про Тіграна й Микиту. Пізніше в мережі з’явилося останнє відео, зняте Тіграном: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні", — промовив він перед тим, як зв’язок обірвався.

Правозахисники повідомляли, що обидва хлопці тривалий час перебували під тиском окупаційної влади. Тіграна не лише викрадали, а й катували — його били, застосовували електрошок та імітували страту. Про це свідчать дані адвоката, який надавав правову допомогу родині.

Тіла Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова родичам так і не повернули. За даними журналістів проєкту "Новини Приазов’я", загиблих могли поховати у таємній могилі.