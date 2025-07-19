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Главная Новости дня Зеленский посмертно наградил подростков, убитых РФ в Бердянске

Зеленский посмертно наградил подростков, убитых РФ в Бердянске

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 17:32
Зеленский наградил орденом Свободы посмертно Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова из Бердянска
Убитые оккупантами Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Фото: Офис Омбудсмана Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Свободы двух подростков из Бердянска — Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Их в 2023 году убили российские оккупанты за проукраинскую позицию.

Указ размещен на сайте Президента.

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В указе говорится, что ребят наградили за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека.

"Наградить орденом Свободы Оганнисяна Тиграна Григорьевича (посмертно) — ученика Бердянской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 Бердянского городского совета Запорожской области, и наградить Ханганова Никиту Сергеевича (посмертно) — ученика Бердянской общеобразовательной школы № 1, Запорожская область", — говорится в документе.

Нагородження підлітків Бердянськ
Указ на сайте Президента

Что известно об убийстве

Обоих юношей оккупационная администрация обвинила в "терроризме". Их похитили еще в 2022 году — после нескольких дней содержания и пыток в так называемой полиции, ребят отпустили, но запретили покидать временно оккупированную территорию.

В июне 2023 года коллаборационист Владислав Рогов заявил о "ликвидации" двух подростков в Бердянске. Впоследствии выяснилось, что речь шла именно о Тигране и Никите. Позже в сети появилось последнее видео, снятое Тиграном: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", — сказал он перед тем, как связь оборвалась.

Правозащитники сообщали, что оба парня долгое время находились под давлением оккупационных властей. Тиграна не только похищали, но и пытали — его били, применяли электрошок и имитировали казнь. Об этом свидетельствуют данные адвоката, который оказывал правовую помощь семье.

Тела Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родственникам так и не вернули. По данным журналистов проекта "Новости Приазовья", погибших могли похоронить в тайной могиле.

Владимир Зеленский дети убийство подростки Бердянск война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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