Владимир Зеленский посетил Школу Супергероев в Киевской области - видео

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, встретился с учениками Школы Супергероев в одной из больниц Киевской области. Эта школа находится под патронатом первой леди Елены Зеленской и уже насчитывает почти 2000 детей.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Очень искренне и по-взрослому говорили о мечтах, увлечениях, поддержке наших защитников и приближении мира. Спасибо детям за искренний разговор", — говорится в сообщении.

Как отметил президент, Школа Супергероев действует под патронатом первой леди и уже стала местом обучения для почти 2000 детей. В прошлом году было открыто шесть новых центров в шести детских больницах при поддержке Фонда Елены Зеленской, в этом году планируется открытие еще шести.

"В таких местах дети, которые проходят длительное лечение, могут продолжать обучение и получать необходимую помощь и поддержку. Это очень важно. Спасибо всем, кто заботится о детях", — отметил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с командой, которая работает над обменами военнопленных с Россией.

Также недавно президент подписал указ о награждении орденом Свободы двух подростков из Бердянска, которых убили оккупанты в 2023 году.