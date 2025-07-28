Владимир Зеленский посетил Школу Супергероев в Киевской области - видео

Зеленский посетил детей в Школе Супергероев на Киевщине
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, встретился с учениками Школы Супергероев в одной из больниц Киевской области. Эта школа находится под патронатом первой леди Елены Зеленской и уже насчитывает почти 2000 детей.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Визит Зеленского в Школу Супергероев
"Очень искренне и по-взрослому говорили о мечтах, увлечениях, поддержке наших защитников и приближении мира. Спасибо детям за искренний разговор", — говорится в сообщении.
Как отметил президент, Школа Супергероев действует под патронатом первой леди и уже стала местом обучения для почти 2000 детей. В прошлом году было открыто шесть новых центров в шести детских больницах при поддержке Фонда Елены Зеленской, в этом году планируется открытие еще шести.
"В таких местах дети, которые проходят длительное лечение, могут продолжать обучение и получать необходимую помощь и поддержку. Это очень важно. Спасибо всем, кто заботится о детях", — отметил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с командой, которая работает над обменами военнопленных с Россией.
Также недавно президент подписал указ о награждении орденом Свободы двух подростков из Бердянска, которых убили оккупанты в 2023 году.
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