Зеленський нагородив секретних виконавців операції "Павутина"

Президент Володимир Зеленський нагородив таємних учасників історичної операції "Павутина". Він заявив, що завдяки лідерству СБУ Україна тепер щодня застосовує далекобійну зброю проти агресора.

Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського з нагоди річниці успішного проведення операції, передає Новини.LIVE.

Зеленський відзначив спецслужбовців за проведення операції "Павутина"

Російська армія зазнала безпрецедентного удару по своїй стратегічній авіації, втративши одночасно 41 літак унаслідок атаки безпілотників, які коштують менше за знищену техніку.

Ця масштабна ліквідація та ураження військових літаків окупантів стали результатом операції "Павутина", фінальний етап якої розгорнувся рівно рік тому після тривалої та ретельної підготовки. Завдяки цій атаці українські сили досягли рекордних для всієї війни показників далекобійності та точності, на які російське командування абсолютно не розраховувало.

Зеленський зауважив, що наразі імена фахівців, які розробили та втілили цей задум, залишаються повністю засекреченими і не розголошуватимуться ще впродовж тривалого часу, проте саме сьогодні їх офіційно відзначили державними нагородами.

"Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно й що Росія не має шансу здолати українську сміливість. Україна завжди буде на крок попереду – у технологічності, у хоробрості та в умінні привернути увагу світу й залучити підтримку мільйонів людських сердець. Ми не починали війни, не провокували її, і єдине, чого хотіли для України та українців, – це мир. Але поки росіяни обирають протилежне й поки Росія робить усе, щоб затягувати цю війну та розширювати її, українці продовжать знаходити такі відповіді, які точно спрацюють. Дякую всім нашим воїнам за влучність! Дякую СБУ за далекобійне лідерство! Дякую кожному, хто нам допомагає! Слава Україні", — зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 червня 2026 року минув рік від проведення спецоперації Служби безпеки України "Павутина", яка стала однією з найрезонансніших атак по російській стратегічній авіації. У результаті операції було знищено або виведено з ладу 41 літак, а загальні втрати російської сторони оцінюються у понад 7 мільярдів доларів. Серед уражених цілей були стратегічні бомбардувальники та літаки дальнього радіолокаційного виявлення, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовувала як носії крилатих ракет для ударів по Україні. Західні спецслужби оцінюють, що Росія досі не змогла оговтатися від атаки. У них виникли серйозні труднощі з поновленням авіапарку.