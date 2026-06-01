Зеленский наградил секретных исполнителей операции "Паутина"

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский наградил тайных участников исторической операции "Паутина". Он заявил, что благодаря лидерству СБУ Украина теперь ежедневно применяет дальнобойное оружие против агрессора.

Об этом говорится в обращении Владимира Зеленского по случаю годовщины успешного проведения операции, передает Новини.LIVE.

Зеленский отметил спецслужащих за проведение операции "Паутина"

Российская армия потерпела беспрецедентный удар по своей стратегической авиации, потеряв одновременно 41 самолет в результате атаки беспилотников, которые стоят меньше уничтоженной техники.

Эта масштабная ликвидация и поражение военных самолетов оккупантов стали результатом операции "Паутина", финальный этап которой развернулся ровно год назад после длительной и тщательной подготовки. Благодаря этой атаке украинские силы достигли рекордных для всей войны показателей дальнобойности и точности, на которые российское командование совершенно не рассчитывало.

Зеленский отметил, что сейчас имена специалистов, которые разработали и воплотили этот замысел, остаются полностью засекреченными и не будут разглашаться еще в течение длительного времени, однако именно сегодня их официально отметили государственными наградами.

"Украина в очередной раз доказала, что умеет действовать асимметрично, обороняется активно и действительно креативно и что Россия не имеет шанса одолеть украинскую смелость. Украина всегда будет на шаг впереди - в технологичности, в храбрости и в умении привлечь внимание мира и привлечь поддержку миллионов человеческих сердец. Мы не начинали войны, не провоцировали ее, и единственное, чего хотели для Украины и украинцев, - это мир. Но пока россияне выбирают обратное и пока Россия делает все, чтобы затягивать эту войну и расширять ее, украинцы продолжат находить такие ответы, которые точно сработают. Спасибо всем нашим воинам за меткость! Спасибо СБУ за дальнобойное лидерство! Спасибо каждому, кто нам помогает! Слава Украине", — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 июня 2026 года прошел год от проведения спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", которая стала одной из самых резонансных атак по российской стратегической авиации. В результате операции был уничтожен или выведен из строя 41 самолет, а общие потери российской стороны оцениваются в более 7 миллиардов долларов. Среди пораженных целей были стратегические бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, в частности А-50, Ту-95 и Ту-22М3, которые Россия использовала как носители крылатых ракет для ударов по Украине. Западные спецслужбы оценивают, что Россия до сих пор не смогла оправиться от атаки. У них возникли серьезные трудности с обновлением авиапарка.