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Головна Новини дня Зеленський нагородив прем'єра Естонії орденом Ярослава Мудрого

Зеленський нагородив прем'єра Естонії орденом Ярослава Мудрого

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 18:41
Зеленський нагородив прем'єра Естонії орденом Ярослава Мудрого
Володимир Зеленський та Крістен Міхал. Фото: X

Президент України Володимир Зеленський відзначив прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня за постійну підтримку України та її народу. Також підписав спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки, оборони та протиповітряної оборони, а також обговорив підготовку до самітів ЄС, НАТО та G7.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.

Співпраця у сфері безпеки та оборони

Під час зустрічі Україна та Естонія підписали Спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Документ передбачає обмін досвідом, спільну роботу в оборонній промисловості та зміцнення систем протиповітряної оборони.

Також сторони продовжують роботу над угодою у форматі Drone Deal, що передбачає спільне виробництво безпілотників.

Зеленський нагородив прем'єра Естонії орденом Ярослава Мудрого - фото 1
Президент України та прем'єр Естонії. Фото: X

Зеленський підкреслив, що Україна активно координує дії з європейськими партнерами та підтримує постійний контакт зі США. Президент зазначив, що спільна робота перед майбутніми самітами ЄС, НАТО та G7 дозволить досягти реальних результатів.

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"Європа найсильніша, коли європейці діють разом, а не окремо", — наголосив глава держави.

Ця зустріч стала черговим кроком у зміцненні партнерства України та Естонії на тлі триваючої війни та посилення безпеки в регіоні.

Новини.LIVE повідомляли, що якщо відсутні міжнародний контроль і гарантії, Росія може скористатися припиненням вогню для просування на фронті. Тому будь-яке перемир’я має супроводжуватися ефективним моніторингом та участю міжнародних партнерів.

Новини.LIVE інформували, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути обов’язково представлена на можливих переговорах щодо завершення війни. За його словами, формат участі європейських країн повинна визначити сама Європа, однак найбільш ефективним він вважає формат Е3 — Франція, Німеччина та Велика Британія.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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