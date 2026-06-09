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Главная Новости дня Зеленский наградил премьер-министра Эстонии орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил премьер-министра Эстонии орденом Ярослава Мудрого

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 18:41
Зеленский наградил премьер-министра Эстонии орденом Ярослава Мудрого
Владимир Зеленский и Кристен Михал. Фото: X

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Эстонии Кристена Михала орденом князя Ярослава Мудрого II степени за постоянную поддержку Украины и её народа. Также подписал совместную декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности, обороны и противовоздушной обороны, а также обсудил подготовку к саммитам ЕС, НАТО и G7.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Сотрудничество в сфере безопасности и обороны

Во время встречи Украина и Эстония подписали Совместную декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Документ предусматривает обмен опытом, совместную работу в оборонной промышленности и укрепление систем противовоздушной обороны.

Также стороны продолжают работу над соглашением в формате Drone Deal, предусматривающим совместное производство беспилотников.

Зеленский наградил премьер-министра Эстонии орденом Ярослава Мудрого - фото 1
Президент Украины и премьер Эстонии. Фото: X

Зеленский подчеркнул, что Украина активно координирует действия с европейскими партнерами и поддерживает постоянный контакт с США. Президент отметил, что совместная работа перед предстоящими саммитами ЕС, НАТО и G7 позволит достичь реальных результатов.

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"Европа сильнее всего, когда европейцы действуют вместе, а не по отдельности", — подчеркнул глава государства.

Эта встреча стала очередным шагом в укреплении партнерства Украины и Эстонии на фоне продолжающейся войны и усиления безопасности в регионе.

Новини.LIVE сообщали, что при отсутствии международного контроля и гарантий Россия может воспользоваться прекращением огня для продвижения на фронте. Поэтому любое перемирие должно сопровождаться эффективным мониторингом и участием международных партнеров.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть обязательно представлена на возможных переговорах о завершении войны. По его словам, формат участия европейских стран должна определить сама Европа, однако наиболее эффективным он считает формат Е3 — Франция, Германия и Великобритания.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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