Зеленський може пом'якшити свою позицію аби завершити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучкий підхід, щоб покласти край війні. Це відбувається на тлі третьої зими, що наближається, в період війни, а також ослаблення західної підтримки.

Про це у вівторок, 8 жовтня, пише Bloomberg.

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Видання пише, що Зеленський публічно підтвердив основні вимоги Києва щодо припинення війни, включаючи повне виведення військ РФ із окупованих територій, а також членство України в НАТО. Зокрема, на цьому тижні він знову виключив "торг" щодо українського суверенітету чи території.

Однак, на тлі того, що змучена війною Україна наближається до третьої зими, підтримка Заходу починає слабшати, а кінця конфлікту не видно — українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати необхідність розв'язки (або ендшпіля — заключної гри).

Зміна настроїв мала бути перевірена на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині (12 жовтня), організованій президентом США Джо Байденом із Зеленським та іншими західними союзниками. Проте американський лідер відклав поїздку, щоб зосередитись на реагуванні на ураган Мілтон, у зв'язку з чим зустріч на авіабазі "Рамштайн" було відкладено.

Bloomberg пише, що український президент прагне заручитися підтримкою союзників для свого останнього "переможного плану" на зустрічі, який має на увазі "чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни". Хоча цей план отримав прохолодний прийом, коли Зеленський інформував Байдена та інших союзників у США минулого місяця, цього тижня президент відправив головних помічників у Вашингтон для роботи над деталями плану.

Союзники посилюють тиск, щоб завершити війну

За словами джерела, американські чиновники попросили Київ сформулювати дорожню карту того, що йому потрібно наступного року, включаючи військову техніку, допомогу у промисловому розвитку та фінансову підтримку.

Зеленський нещодавно сказав, що розкриє всі деталі плану після завершення консультацій із союзниками.

"Ми пропонуємо нашим партнерам визначити, як вони бачать закінчення цієї війни, місце України у глобальній архітектурі безпеки та спільні кроки, які можуть підвести цю війну до завершення", — заявив Зеленський у понеділок.

Зокрема, президент України рішуче відкидає будь-які розмови про відмову від території, а український уряд у свою чергу минулого тижня заперечував, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорював "територіальні компроміси" під час зустрічей в ООН минулого місяця.

Тим не менш, тиск з боку союзників наростає, вимагаючи більш конкретного плану, який враховує, як може закінчитися війна, що триває вже два з половиною роки. Протистояння на полі бою, напружені бюджети на Заході і насамперед результат президентських виборів у США в листопаді спонукали союзників уважніше придивитися до можливості завершення конфлікту шляхом переговорів.

Оскільки Київ досі не розкрив усіх деталей свого плану, один із чиновників припустив, що українська влада, можливо, використовує елемент стратегічної двозначності, який дасть їм простір для подальшого руху вперед.

Членство України в НАТО

Центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів буде членство України в НАТО — питання, яке ділить союзників України. За словами чиновників, на Байдена чинять тиск, щоб він направив Києву пряме запрошення вступити до альянсу. І хоча малоймовірно, що президент США зробить це, така пропозиція розглядається як потенційний козир на переговорах за участю Кремля.

За словами чиновника, знайомого з ходом обговорень у НАТО, будь-яка пропозиція про повноправне членство поставить Україну у скрутне становище на переговорах про припинення вогню, а надійні двосторонні гарантії безпеки, особливо з боку США, будуть рівносильними фактичному членству України.

Він зазначив, що оскільки Росія розглядає членство в НАТО як небажаний крок, неясно, яка формула зможе посадити всі сторони за стіл переговорів.

Bloomberg нагадує, що днями кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс відмовилася повідомити, чи вона підтримає прагнення України вступити до НАТО у разі свого обрання. Однак заявила, що Київ має брати участь у будь-яких переговорах США з президентом Росії Володимиром Путіним про припинення конфлікту, що триває.

Тим часом Дональд Трамп, кандидат від республіканців, пообіцяв незабаром припинити війну, якщо повернеться до Білого дому, та не обов'язково на умовах Києва. Зазначається, що європейські союзники розглядають друге президентство Трампа як таке, що наражає на небезпеку майбутню американську допомогу Україні.

На Європу також тиснуть бюджетні обмеження. Зокрема, уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца виділив менше коштів у бюджеті на наступний рік, покладаючись натомість на складний план із залучення позикових коштів із заморожених активів центрального банку РФ. У той же час Франція бореться з власним дефіцитом.

За межами Заходу Київ зіткнувся з вимогою — особливо з боку так званого Глобального Півдня — активніше просувати мирний процес, що включає Росію. План Зеленського щодо ізоляції Москви шляхом заручення підтримки таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, зупинився на тлі наполегливої вимоги Кремля надати йому місце за столом переговорів.

Нагадаємо, що нещодавно колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може стати членом Альянсу з урахуванням частини окупованих територій.

Також ми писали, що Україна, швидше за все, спочатку набуде повноправного членства в НАТО, а вже потім приєднається до ЄС. Це випливає з динаміки переговорного процесу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.